Serie D, Il Gela debutta a Sambiase, Nissa e Reggina a dicembre

Esordio in Calabria per i biancazzurri, tra novembre e dicembre tutte le big del girone con il Ragusa in mezzo.

Gela. Si comincia da Sambiase, si prosegue in casa con il Favara e poi turno infrasettimanale a Siracusa contro l’ex Cacciola. Un calendario ricco di derby quello di serie D. Nel girone I ben tredici siciliane e cinque calabresi, senza nessuna campana. Il mese di dicembre è quello più terribile, con l’ultima di novembre che vedrà i biancazzurri giocare a Palermo contro il Trapani di Maltese e Tejio, poi Nissa in casa, Ragusa fuori e Reggina a chiudere il girone di andata in casa. “Tanto bisognerà affrontarle tutte – ha ammesso sorridendo Fabio Comandatore – scherzi a parte non vedo l’ora che inizi la stagione. Stiamo lavorando tanto per farci trovare pronti. Sarà una bellissima stagione e speriamo di poter accontentare i nostri tifosi”.

Scorrendo il calendario da annotare il derby con il Licata in casa ad ottobre l’ultima del mese e l’1 novembre altra neo promossa Modica. Il campionato inizierà il 6 settembre e si concluderà il 2 maggio.

Il 13 agosto l'amichevole con l'Akragas di Fabrizio Cammarata ed Ernesto Russello.