Serie D, Gela ad un passo dall’iscrizione

Gela. Si prospetta una settimana particolarmente delicata in casa Gela. È ormai questione di giorni se non di ore prima che la società formalizzi l’iscrizione al prossimo torneo di Serie D. Una notizia che, di fatto, non è mai stata in dubbio. La scadenza è fissata per il 10 luglio. Manca una settimana e il club biancazzurro è al lavoro per eseguire gli adempimenti burocratici del caso. Tra ieri e oggi, intanto, altre riunioni con i membri dello staff dirigenziale. La riconferma della coppia formata da Gaspare Cacciola e Maurizio Nassi è praticamente certa. Piena fiducia da parte della società nel duo tecnico che ha riportato il Gela in Serie D. Trattativa ancora aperta, invece, tra il sodalizio con a capo Toti Vittoria e i due direttori sportivi Aurelio Lo Bianco e Alessandro Bonaffini. Con il palermitano si va ormai verso la chiusura. Ha dato manforte alla società con la sua esperienza, pur indossando le vesti di direttore dell’area tecnica, ed è pronto a dare il suo contributo anche l’anno prossimo. Il diesse niscemese, invece, sembrava negli scorsi giorni sul punto di abbandonare la nave ma non è ancora detta l’ultima. Nel pomeriggio i due incontreranno la società e, visto il poco tempo rimasto a disposizione, la riunione potrebbe avere risvolti importanti in ottica Serie D. Ieri, sui propri canali social, il Gela ha pubblicato un reel che lascia presagire novità importanti che riguardano il nuovo organico e, soprattutto, l’assetto societario. Per quanto riguarda la rosa, ad oggi, c’è poco di concreto. La dirigenza è sicuramente nel vivo del mercato per portare a Gela profili ideali che possano soddisfare le richieste di mister Gaspare Cacciola. Lo stesso tecnico etneo, tra i vari giocatori, avrebbe espresso la volontà di tenere Amedeo Vincenzi, legato al club biancazzurro da un contratto biennale. 10 gol, l’anno scorso, per il centrocampista campano, approdato alla corte gelese ad ottobre e sin da subito decisivo con i suoi inserimenti. Si attendono già dai prossimi giorni le prime novità riguardanti il mercato estivo e, più in generale, la prossima stagione.