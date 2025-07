Serie D, altro colpaccio del Gela: ecco Manuel Sarao

I biancazzurri, dopo i corteggiamenti di numerose compagini di Serie D, sbaragliano la concorrenza e ottengono il cartellino dell’ex Catania.

Gela. Manuel Sarao è un nuovo giocatore del Gela. Le parti, nelle ultime ore particolarmente vicine, hanno trovato l’accordo per l’approdo dell’attaccante milanese alla corte gelese. Manca solo l’ufficialità ma i biancazzurri, dopo i corteggiamenti di numerose compagini di Serie D, sbaragliano dunque la concorrenza e ottengono il cartellino dell’ex Catania. Reduce da un anno e mezzo al Siracusa, con cui ha raggiunto la promozione in Lega Pro, il classe ‘89 va a prendere il posto in campo occupato, l’anno scorso, da Ivan Agudiak e Luca Savasta.