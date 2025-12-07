Serie C, l’Ecoplast mantiene l’imbattibilità sconfiggendo la Bricocity per 3-1

Prestazione ordinata da parte dei locali, trascinati al successo, in particolare, dai due ultimi arrivati Petkov e Simanella.

Gela. L’Ecoplast supera al PalaLivatino la Bricocity di Ragalna col punteggio di 3-1 (25-23, 23-25, 25-19, 25-14). Nei primi due set gli ospiti danno grande filo da torcere ai rossoneri, concedendo il primo set dopo aver dilapidato un ampio vantaggio ma aggiudicandosi il secondo. Nella seconda metà della sfida la giovane formazione etnea pecca di lucidità e l’esperto organico di Luciano Zappalà ne approfitta sigillando un successo affatto scontato vista la piega che aveva preso la sfida dopo i primi due parziali dell’incontro. Prestazione ordinata da parte dei locali, trascinati al successo, in particolare, dai due ultimi arrivati Petkov e Simanella. Ecoplast di scena, il prossimo weekend, a Messina.