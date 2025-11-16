Serie C, l’Ecoplast fa due su due nelle ultime 48 ore: Misterbianco piegato 3-1

Perde, invece, il Volley Gela, che perde per 3-2 contro la Koira Vittoria ma raccoglie il primo punto del proprio campionato di Serie D.

Gela. L’Ecoplast sbanca il campo del Misterbianco per 3-1. I rossoneri, nonostante la stanchezza dovuta all’estenuante sfida vinta giovedì contro Giarre al tie-break, tornano a casa col bottino pieno e consolidano il primo posto nella graduatoria del proprio girone di Serie C. I punteggi dei quattro set disputati sono di 20-25, 29-27, 15-25 e 17-25.

Primo punto in campionato, invece, per il Volley Gela, che cede al PalaLivatino dinanzi alla Koira Vittoria per 2-3 (17-25, 25-20, 25-22, 16-25 e 6-15).