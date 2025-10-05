Quotidiano di Gela

Serie C, il Gela Basket soffre con il Siracusa ma vince all’overtime

Il Gela Basket bissa il successo di domenica scorsa trafiggendo anche il Siracusa in un pirotecnico 88-83 terminato all’overtime.

05 ottobre 2025 21:57
Gela
Sport
Basket
Gela. Con grande cuore, il Gela Basket sbanca il “Pala Akradina” e sconfigge Siracusa all’overtime. I punteggi dei quattro parziali regolamentari (17-16, 37-40, 58-54, 79-79) mettono in luce un equilibrio persistito dal primo all’ultimo minuto del confronto, terminato con il risultato di 88-83 in favore degli ospiti. I fratelli Caiola e compagni ottengono la seconda vittoria in due gare e rimangono in vetta alla classifica, in attesa del match di domenica prossima al cospetto dell’Alfa Basket.

