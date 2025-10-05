Serie C, il Gela Basket soffre con il Siracusa ma vince all’overtime

Il Gela Basket bissa il successo di domenica scorsa trafiggendo anche il Siracusa in un pirotecnico 88-83 terminato all’overtime.

Gela. Con grande cuore, il Gela Basket sbanca il “Pala Akradina” e sconfigge Siracusa all’overtime. I punteggi dei quattro parziali regolamentari (17-16, 37-40, 58-54, 79-79) mettono in luce un equilibrio persistito dal primo all’ultimo minuto del confronto, terminato con il risultato di 88-83 in favore degli ospiti. I fratelli Caiola e compagni ottengono la seconda vittoria in due gare e rimangono in vetta alla classifica, in attesa del match di domenica prossima al cospetto dell’Alfa Basket.