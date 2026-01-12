Serie C, il Gela Basket è un rullo compressore: PGS Sales surclassata al PalaLivatino

Prestazione da incorniciare per Gaspare Caiola, autore di 19 punti, seguito da altri cinque compagni di squadra in doppia cifra. I biancazzurri collezionano l’undicesimo trionfo consecutivo.

Gela. Il Gela Basket supera con scioltezza la PGS Sales di Catania e colleziona l’undicesimo successo di fila del proprio campionato di Serie C. Il risultato finale di 98-58 denota l’ampia differenza nel tasso tecnico fra le due formazioni protagoniste sul parquet del PalaLivatino. Dopo un primo quarto da 28-8, gli etnei tentano di riaprire la sfida guadagnando la via degli spogliatoi sul 44-30. Gap di quattordici lunghezze ancora recuperabile, se non fosse che il Gela Basket esce dagli spogliatoi con la grinta di chi vuole chiudere il prima possibile la pratica e ne mette a referto altri 27 nel solo terzo quarto. Il divario diventa insormontabile e nell’ultimo parziale della gara i locali sfiorano anche la tripla cifra, fermandosi a 98 punti contro i 58 dei catanesi. Prestazione da incorniciare per Gaspare Caiola, autore di 19 punti, seguito da altri cinque compagni di squadra in doppia cifra.