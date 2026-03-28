Serie C, Ecoplast Volley a caccia della vittoria numero diciotto

Tre giornate di campionato separano l’Ecoplast Volley dal termine della regular season e, di conseguenza, dall’inizio dei playoff.

Gela. Diciottesimo banco di prova in campionato per l’Ecoplast Volley, che in stagione non ha ancora perso neanche una sfida. Diciassette vittorie, molte delle quali limpide, e quarantanove punti raccolti nell’arco di un’annata memorabile.

I rossoneri riceveranno oggi al PalaLivatino il Paternò Volley, che in stagione ha vinto solo tre gare e ne ha perse quattordici. L’andata terminò sul punteggio di 3-0 in favore degli uomini di Zappalà, tutt’ora imbattuti e padroni del proprio destino.

Non sono ammessi, però, cali di attenzione. Giarratana insegue attardata di quattro punti e attende un passo falso dell’Ecoplast per accorciare in classifica.