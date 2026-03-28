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Serie C, Ecoplast Volley a caccia della vittoria numero diciotto

Tre giornate di campionato separano l’Ecoplast Volley dal termine della regular season e, di conseguenza, dall’inizio dei playoff.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
28 marzo 2026 09:00
Serie C, Ecoplast Volley a caccia della vittoria numero diciotto - Foto di Salvatore Saluci
Foto di Salvatore Saluci
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Gela. Diciottesimo banco di prova in campionato per l’Ecoplast Volley, che in stagione non ha ancora perso neanche una sfida. Diciassette vittorie, molte delle quali limpide, e quarantanove punti raccolti nell’arco di un’annata memorabile.

I rossoneri riceveranno oggi al PalaLivatino il Paternò Volley, che in stagione ha vinto solo tre gare e ne ha perse quattordici. L’andata terminò sul punteggio di 3-0 in favore degli uomini di Zappalà, tutt’ora imbattuti e padroni del proprio destino.

Non sono ammessi, però, cali di attenzione. Giarratana insegue attardata di quattro punti e attende un passo falso dell’Ecoplast per accorciare in classifica.

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