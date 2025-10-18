Serie B2, primo braccio di ferro casalingo per la Nuova Città di Gela

Domani alle 18 il PalaLivatino farà da teatro per la prima gara casalinga della Nuova Città di Gela.

Gela. Primo impegno fra le mura amiche per l’Ecorigen Nuova Città di Gela. Il PalaLivatino aprirà le porte per la sfida fra le giallorosse e la Todo Sport. Entrambe le compagini domani protagoniste hanno ottenuto un netto successo sulle avversarie per 3-0. Contro il San Lucido il brindisi delle gelesi, mentre la squadra calabrese ha avuto la meglio sul Volley Palermo.

“Abbiamo ricominciato la settimana allenandoci con grande carica dopo la vittoria di San Lucido - afferma la schiacciatrice Claudio Di Lorenzo - non vediamo l’ora di iniziare e dare spettacolo qui a Gela davanti ai nostri tifosi”.