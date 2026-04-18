Serie B2, l’Orlandina si aggiudica il big match: Ecorigen ko per 3-0
La formazione locale pone fine alla striscia di dieci vittorie consecutive racimolate dalle ragazze di Dario Messana, autrici di un girone di ritorno impeccabile.
Gela. Ecorigen Nuova Città di Gela ko a Capo d’Orlando. L’Orlandina si aggiudica la sfida ad alta quota col punteggio di 3-0 (25-21, 27-25, 26-24) al termine di un match combattuto fino alla fine, come dimostrano i punteggi maturati nei tre set dell’incontro. La formazione locale pone fine alla striscia di dieci vittorie consecutive racimolate dalle ragazze di Dario Messana, autrici di un girone di ritorno impeccabile.
Così facendo, l’Ecorigen Nuova Città di Gela scivola alla quarta posizione in classifica, a -3 dal Melilli e a -1 dalla Volley Valley. La capolista Orlandina si invola verso il salto di categoria diretto.