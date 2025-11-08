Serie B2, l’Ecorigen viola anche il PalArcobaleno di Pizzo

Le giallorosse difendono il primato e mantengono l’imbattibilità raggiungendo la quinta vittoria stagionale senza aver mai perso un set.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela sbanca il PalArcobaleno di Pizzo e supera con merito la Lory Volley per 3-0 (22-25, 18-25, 12-25). Le giallorosse mantengono la vetta, condivisa con un’Orlandina Volley anch’essa trionfante in questa quinta giornata di campionato, e soprattutto l’imbattibilità. La formazione guidata da coach Gianpietro Rigano continua a sognare e viaggiare ad alta quota senza aver andora perso nemmeno un set, a differenza dell’altra capolista del girone.