Serie B2, l’Ecorigen supera l’esame Volley Palermo e si avvicina al primato

L’Ecorigen Nuova Città di Gela si avvicina al primato in classifica in virtù del 3-1 inflitto all’Orlandina dalla Volley Valley di Catania. I punti che separano le giallorosse dalle peloritane, adesso, sono solo tre.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela conquista tre punti di cuore sul parquet del Volley Palermo. Avversarie sconfitte col punteggio di 3-1 dopo una gara insidiosa che ha rischiato di prendere una brutta piega dopo il terzo set.

Nel primo quarto scende in campo una sola squadra e il 25-11 in favore della formazione gelese parla chiaro. Nel parziale successivo esce fuori la qualità della squadra di casa, che cede ugualmente dinanzi alle gelesi per 25-27. Nel terzo set il Volley Palermo riapre la partita e mette in difficoltà le giallorosse. Il 25-19 in favore delle locali rimette tutto in discussione. L’ultimo quarto, però, vede giganteggiare il sestetto di Messana, che mette i puntini sulle i e conquista tre punti di grande importanza.

L’Ecorigen Nuova Città di Gela si avvicina al primato in classifica in virtù del 3-1 inflitto all’Orlandina dalla Volley Valley di Catania. I punti che separano le giallorosse dalle peloritane, adesso, sono solo tre.