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Serie B2, l’Ecorigen supera l’esame Volley Palermo e si avvicina al primato

L’Ecorigen Nuova Città di Gela si avvicina al primato in classifica in virtù del 3-1 inflitto all’Orlandina dalla Volley Valley di Catania. I punti che separano le giallorosse dalle peloritane, adesso, sono solo tre.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
28 marzo 2026 20:30
Serie B2, l’Ecorigen supera l’esame Volley Palermo e si avvicina al primato -
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Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela conquista tre punti di cuore sul parquet del Volley Palermo. Avversarie sconfitte col punteggio di 3-1 dopo una gara insidiosa che ha rischiato di prendere una brutta piega dopo il terzo set.

Nel primo quarto scende in campo una sola squadra e il 25-11 in favore della formazione gelese parla chiaro. Nel parziale successivo esce fuori la qualità della squadra di casa, che cede ugualmente dinanzi alle gelesi per 25-27. Nel terzo set il Volley Palermo riapre la partita e mette in difficoltà le giallorosse. Il 25-19 in favore delle locali rimette tutto in discussione. L’ultimo quarto, però, vede giganteggiare il sestetto di Messana, che mette i puntini sulle i e conquista tre punti di grande importanza.

L’Ecorigen Nuova Città di Gela si avvicina al primato in classifica in virtù del 3-1 inflitto all’Orlandina dalla Volley Valley di Catania. I punti che separano le giallorosse dalle peloritane, adesso, sono solo tre.

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