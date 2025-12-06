Serie B2, l’Ecorigen cede al tie-break in casa della Volley Valley Catania
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela esce sconfitta dal Pala Abramo di Catania. Il Volley Valley si aggiudica il confronto con le giallorosse al tie-break, trionfando con un pirotecnico 3-2 (25-19, 23-25, 25-17, 23-25, 15-13). Il sestetto guidato da Gianpietro Rigano torna a Gela con un solo punto e cede il secondo posto in graduatoria alle etnee, che festeggiano due punti dinanzi al proprio pubblico. Si tratta del secondo ko in esterna consecutivo per l’Ecorigen dopo il 3-1 maturato in casa della Pallavolo Crotone, che domani riceverà la visita della capolista Orlandina.