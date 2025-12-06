Quotidiano di Gela

Serie B2, l’Ecorigen cede al tie-break in casa della Volley Valley Catania

Si tratta del secondo ko in esterna consecutivo per l’Ecorigen dopo il 3-1 rimediato in casa della Pallavolo Crotone, che domani riceverà la visita della capolista Orlandina.

06 dicembre 2025 19:32
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela esce sconfitta dal Pala Abramo di Catania. Il Volley Valley si aggiudica il confronto con le giallorosse al tie-break, trionfando con un pirotecnico 3-2 (25-19, 23-25, 25-17, 23-25, 15-13). Il sestetto guidato da Gianpietro Rigano torna a Gela con un solo punto e cede il secondo posto in graduatoria alle etnee, che festeggiano due punti dinanzi al proprio pubblico. Si tratta del secondo ko in esterna consecutivo per l’Ecorigen dopo il 3-1 maturato in casa della Pallavolo Crotone, che domani riceverà la visita della capolista Orlandina.

