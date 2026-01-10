Serie B2, l’Ecorigen cade al tie-break in casa del Melilli e manca l’aggancio al podio
Altro ko in un big match per l’Ecorigen, che torna a Gela con un solo punto.
A cura di Giovanni Indovina
10 gennaio 2026 23:52
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela non riesce nell’intento di superare a domicilio il Melilli, che vince il big match con un pirotecnico 3-2. Le giallorosse si aggiudicano il primo set per 20-25, salvo poi subire la rimonta delle locali, che si portano sul 2-1. Nel quarto parziale riapre la sfida la formazione di Rigano, per poi subire il 15-13 decisivo delle aretusee, che raccolgono due punti di fondamentale importanza contro una diretta concorrente alla promozione. Altro ko in un big match, invece, per l’Ecorigen, che torna a Gela con un solo punto.