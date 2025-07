Serie B2, Elide Bontorno approda alla Nuova Città di Gela

Centrale del ‘93, è reduce da due annate con la Cus Catania Volley.

Gela. La rosa della Nuova Città di Gela si arricchisce di ulteriore qualità ed esperienza con l’approdo di Elide Bontorno. Centrale del ‘93, è reduce da due annate con la Cus Catania Volley.

“Ringrazio Gianpietro e tutta la società per avermi scelta e voluta - dichiara Bontorno - non vedo l'ora di ritornare in campo. Ci metterò tutti i mezzi affinchè possa essere un campionato ricco di belle emozioni e bei momenti dentro e fuori dal campo”.

“Elide ha le caratteristiche della centrale che ci aveva chiesto l’allenatore - spiega Bonaccorso - un'atleta di grande esperienza e professionalità”.