Serie B2, Ecorigen in esterna a Catania per inseguire la vetta

Gela. Scontro ad alta quota per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, che al PalaAbramo Catania fronteggerà la Volley Valley per consolidare il secondo posto in classifica, alle spalle di un’Orlandina ancora imbattuta. Servirà lucidità e concentrazione per tornare a conquistare i tre punti fuori casa, anche se rispetto a Crotone la trasferta sarà logisticamente più agevole. Per farlo, coach Rigano avrà a propria disposizione Lara Salvestrini, esperta schiacciatrice nata nel ‘99 approdata alla corte giallorossa negli ultimi giorni.

Ecoplast Volley impegnato, in casa, contro la Bricocity di Ragalna, quarta in classifica ed in cerca di punti per agguantare il podio. I rossoneri, invece, sono chiamati a lottare per dare seguito al filotto di cinque vittorie ottenute consecutivamente. Fischio d’inizio, al PalaLivatino, alle 18.