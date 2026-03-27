Serie B2, Ecorigen a Palermo per alimentare il sogno B1

Domani, le giallorosse saranno ospiti del Volley Palermo, penultima forza del girone con soli undici punti raccolti nell’arco dell’intera stagione.

Gela. Galvanizzata da una serie di otto vittorie consecutive, l’Ecorigen Nuova Città di Gela prosegue per la propria strada con la vetta del girone sempre nel mirino. Difesa magistralmente dall’Orlandina Volley, la posizione più elevata e prestigiosa della graduatoria dista ancora sei punti. Sono reduci da un ottimo momento di forma, però, anche Volley Valley e Melilli, che inseguono l’Ecorigen attardate di una sola lunghezza. Il successo conquistato domenica scorsa contro il Crotone ha permesso alla formazione di Messana di dilatare il gap dalla formazione calabrese ed allontanarla dalla zona playoff, prendendosi anche la rivincita dopo il ko inflitto alle giallorosse nella gara d’andata.

“La vittoria di domenica ci voleva, sia per la classifica che per il morale - dichiara ai microfoni del sodalizio giallorosso Lara Salvestrini -. È stato bello giocare e festeggiare davanti a tutti i tifosi che sono venuti a vederci, avevamo voglia di riscatto e questo ci ha dato una bella spinta”.

Domani, le giallorosse saranno ospiti del Volley Palermo, penultima forza del girone con soli undici punti raccolti nell’arco dell’intera stagione. All’andata, le ragazze allora allenate da Rigano riscattarono la sconfitta di Crotone sciorinando una prova di carattere e maturità e festeggiando tre punti di cuore dinanzi ai propri tifosi. Stavolta, il fattore campo sarà a favore della formazione palermitana, in cerca di punti per muovere la classifica. Nell’ultimo mese, la prossima antagonista dell’Ecorigen ha accumulato solo sconfitte. L’ultima vittoria, infatti, risale al match del 21 febbraio vinto, per 3-1, contro l’Alus Acicastello.

“Giochiamo fuori casa su un campo non semplice - afferma la schiacciatrice -. Vista la loro posizione in classifica saranno sicuramente in cerca di punti”.

Riflettori puntati anche sul Melilli, in trasferta ad Acicastello per rimanere agganciata al treno playoff, e soprattutto sul big match di giornata in terra etnea tra Volley Valley e Orlandina. Una tra queste due ultime squadre perderà, inevitabilmente, qualche punto, e questo obbliga l’Ecorigen a vincere sul campo del Volley Palermo per ridurre il gap dal primato o per estendere il vantaggio sulla squadra catanese.