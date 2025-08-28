Quotidiano di Gela

Serata di musica mediterranea con “I Cunti” alle Mura Federiciane

Un viaggio musicale che intreccia storie, tradizioni e ritmi popolari del Sud

A cura di Maria Chiara Sciascia
28 agosto 2025 12:30
Gela. Prosegue il cartellone di Percorsi Musicali – Gela estate 2025, promosso dall’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Gela. Stasera alle  21.15, nello scenario suggestivo delle Mura Federiciane presso il plesso Santa Maria di Gesù, protagonista sarà il gruppo “I Cunti” con lo spettacolo “Rapi la sta porta: suoni del Mediterraneo”. 

Un viaggio musicale che intreccia storie, tradizioni e ritmi popolari del Sud, portando in scena le sonorità calde e coinvolgenti dell’area mediterranea. L’evento  rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell’estate culturale gelese. 

