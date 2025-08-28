Serata di musica mediterranea con “I Cunti” alle Mura Federiciane

Un viaggio musicale che intreccia storie, tradizioni e ritmi popolari del Sud

Gela. Prosegue il cartellone di Percorsi Musicali – Gela estate 2025, promosso dall’Associazione Amici della Musica “G. Navarra” con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Gela. Stasera alle 21.15, nello scenario suggestivo delle Mura Federiciane presso il plesso Santa Maria di Gesù, protagonista sarà il gruppo “I Cunti” con lo spettacolo “Rapi la sta porta: suoni del Mediterraneo”.

Un viaggio musicale che intreccia storie, tradizioni e ritmi popolari del Sud, portando in scena le sonorità calde e coinvolgenti dell’area mediterranea. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell’estate culturale gelese.