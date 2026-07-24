Sequestro di 20 milioni a Trani per reati fallimentari e fiscali

TRANI (BAT) (ITALPRESS) - Una rete di 80 aziende coinvolte in tutta Italia e una frode fiscale da oltre 136 milioni di euro. E' il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinc...

TRANI (BAT) (ITALPRESS) - Una rete di 80 aziende coinvolte in tutta Italia e una frode fiscale da oltre 136 milioni di euro. E' il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, coordinata dalla Procura pugliese, che ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 20 milioni di euro.

L'indagine è partita nell'agosto 2025 durante un controllo di routine sulla sicurezza dei prodotti in un emporio di Trani, gestito da imprenditori di origine cinese. Qui i militari della Compagnia di Trani hanno scoperto due aziende distinte all'interno dello stesso capannone, collegate da un falso contratto di affitto d'azienda. Un trucco ideato per sottrarre la società storica al pagamento di debiti fiscali per oltre 500 mila euro.

Scavando nei rapporti commerciali e nelle banche dati, le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema ben più vasto. La rete si reggeva su ben 32 società "cartiere" - aziende fantasma prive di dipendenti, sedi e beni - che tra il 2023 e il 2025 hanno emesso fatture false per oltre 136 milioni di euro, garantendo agli evasori un indebito vantaggio IVA da più di 30 milioni.

I provvedimenti del Tribunale di Trani hanno portato al sequestro delle 32 società fantasma, dei complessi aziendali di due empori tranesi e di beni per 20 milioni a carico di 47 imprese. In totale sono state denunciate 65 persone per emissione e utilizzo di fatture false, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta. Inoltre, 32 aziende risponderanno per responsabilità amministrativa, mentre per 2 partite IVA ancora attive è stata chiesta la chiusura immediata.

- Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza -

(ITALPRESS).