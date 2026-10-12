Sequestrati oltre 6.700 articoli contraffatti nel Catanese, una denuncia

L'intervento è stato condotto dai "Baschi verdi" della Compagnia Pronto impiego di Catania nei locali utilizzati da una ditta individuale

CATANIA (ITALPRESS) – Oltre 6.700 articoli contraffatti, tra giocattoli, peluche, portachiavi, penne, adesivi, bracciali e accessori destinati anche a bambini e ragazzi, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza a Misterbianco, nel Catanese. I prodotti riportavano marchi contraffatti di noti brand, tra cui Disney, Marvel, Hello Kitty, Labubu, Barbie, Squid Game e McDonald’s, oltre a griffe del lusso come Miu Miu, Louis Vuitton e Dior.

L’intervento è stato condotto dai “Baschi verdi” della Compagnia Pronto impiego di Catania nei locali utilizzati da una ditta individuale, attiva nella vendita all’ingrosso di prodotti di vario genere e adibiti a punto vendita e deposito. Tutta la merce è stata sequestrata. Il titolare dell’attività è stato denunciato alla Procura per le ipotesi di reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).