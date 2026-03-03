Separazione carriere, dibattito sulle ragioni del sì e del no

In vista del referendum

Gela. L’associazione ex allievi Liceo Classico e l’Ordine degli Avvocati organizzano un dibattito in vista del prossimo referendum sulla separazione delle carriere, previsto per il 22 e 23 marzo. È previsto per questa sera, dalle ore 18 a Palazzo Mattina. Si confronteranno l'avvocato Antonio Gagliano, componente del consiglio nazionale forense, e il procuratore capo Salvatore Vella. Sono previsti i saluti della professoressa Maria Grazia Falconeri, presidente dell'associazione ex allievi del liceo classico Eschilo, e dell'avvocato Mariella Giordano, presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati. L'accesso è libero e aperto alla città.