Separazione carriere, "Giovani Idee" propone incontro pubblico per approfondire le ragioni del sì e del no

In vista del referendum di marzo

Gela. "Giovani Idee", gruppo giovanile legato ai civici di "Una Buona Idea", ha scelto di approfondire pubblicamente i temi del referendum sulla separazione delle carriere. "Visto l'approssimarsi del referendum del 22 e 23 marzo, il gruppo "Giovani Idee" ha deciso di istituire un incontro pubblico volto a chiarire le ragioni del si e quelle del no. Questo incontro sarà tenuto con la presenza di due figure, contrapposte quanto alle posizioni sul referendum, che esprimeranno, nel pieno rispetto del confronto e delle proprie convinzioni, le idee di riferimento. Come gruppo giovanile vogliamo incentivare un confronto netto e chiaro. L'incontro - dice il segretario di "Giovani Idee" Bruna Consoli - manifesta la volontà di estendere a tutta la città l'invito per consentire a chiunque di farsi un'idea sulle ragioni alla base dei requisiti referendari".