Senz'acqua per i campi e ora con costi del gasolio alle stelle: "Comparto agricolo allo stremo"

Senza dighe efficienti, con l'acqua che finisce in mare e adesso con costi vertiginosi dei carburanti e del trasporto, l'avvento della stagione estiva per il settore locale appare tutt'altro che benaugurante

Gela. Non solo il peso enorme dell'acqua che nelle dighe non c'è. Per gli agricoltori del territorio, già gravati da un'emergenzialità diventata rutinaria, il caro carburanti di queste settimane è un altro neo che si fa sentire in un percorso che diventa sempre più a ostacoli. “Il gasolio agricolo ha raggiunto picchi di costo fino a 1,45 euro al litro. Normalmente, lo pagavamo a 80-90 centesimi al litro – spiegano diversi agricoltori locali – andando avanti di questo passo, non rimarrà veramente nessuno nelle campagne”. Venerdì, il governo nazionale ha varato nuove misure, estendendo il credito d'imposta anche al settore agricolo ma la percezione attuale per gli operatori è tutt'altro che favorevole. “Con questi aumenti enormi del gasolio agricolo e di quello per trazione – aggiungono – inevitabilmente si sono impennati pure i costi per il trasporto dei nostri prodotti. Tutto sta diventando insostenibile, ancora di più in un territorio come il nostro, dove scontiamo la mancanza di una risorsa basilare come l'acqua”. Senza dighe efficienti, con l'acqua che finisce in mare e adesso con costi vertiginosi dei carburanti e del trasporto, l'avvento della stagione estiva per il settore locale appare tutt'altro che benaugurante. C'è già chi mette in dubbio l'avvio di coltivazioni tipiche del periodo.