Sei tv donate dal Lions host Gela al reparto di malattie infettive del "Vittorio Emanuele"

Gela. Sei tv smart sono state donate dal Lions host Gela al reparto di malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele. La consegna è avvenuta in giornata, in presenza del primario, il dottor Fabrizio Pulvirenti, del presidente del Lions host Gela, Luigi Tandurella, di medici e soci Lions. Le tv non erano presenti nelle stanze del reparto e serviranno a rendere meno pesante la permanenza per pazienti, costretti a lunghe degenze. La donazione rientra nello spirito del Lions host Gela, sempre aperto alle esigenze della città.