Segreteria e dipartimenti, nuovi innesti per la Fp Cgil

Nuova organizzazione all'interno della sigla sindacale

Gela. Si è svolto la scorsa settimana, alla presenza di Salvo Lipari, segretario Regionale della Fp Cgil, e di Rosanna Moncada, segretario generale della Camera del Lavoro di Caltanissetta, un importante momento di confronto e di riorganizzazione della Fp Cgil di Caltanissetta. Nel corso dei lavori sono stati eletti nella segreteria territoriale Alessandro La Marca (Ospedale Sant’Elia), Maria Luisa Porcu (Cefpas) e Maria Concetta Ambra (Centro per l’Impiego–Servizio VIII). L’ingresso di nuove energie nella segreteria territoriale rappresenta un ulteriore momento di crescita e di consolidamento dell’organizzazione, con l’obiettivo di rafforzare sempre più la presenza della Fp Cgil nei luoghi di lavoro e la capacità di ascolto e di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel corso della stessa giornata sono stati inoltre individuati i nuovi coordinatori dei dipartimenti territoriali: Annalisa Giocondo, coordinatrice del dipartimento uffici del ministero dell’interno; Salvatore Tayahi, coordinatore del dipartimento igiene ambientale e Nicola Cannizzo, coordinatore del diipartimento enti locali–area sud e terzo settore–area sud. "L’ingresso di nuove energie nella segreteria territoriale e nei dipartimenti – dice Sandro Pagaria segretario generale Fp Cgil di Caltanissetta - rappresenta un momento importante per la nostra organizzazione. Vogliamo rafforzare la presenza nei luoghi di lavoro, l’ascolto e la partecipazione, valorizzando esperienze e professionalità provenienti dai diversi settori. Ad Alessandro La Marca, Maria Luisa Porcu, Maria Concetta Ambra, Annalisa Giocondo, Salvatore Tayahi e Nicola Cannizzo rivolgo l’augurio di buon lavoro, certo che il loro contributo contribuirà a rafforzare l’azione della Fp Cgil sul territorio. Continueremo a crescere – conclude Pagaria - attraverso il confronto e il lavoro di squadra, mettendo al centro la tutela dei diritti, la dignità del lavoro e la qualità dei servizi pubblici". Con questo percorso organizzativo, la Fp Cgil di Caltanissetta intende proseguire nel rafforzamento della propria presenza nei luoghi di lavoro e nei territori, valorizzando la partecipazione, il confronto e il contributo di tutte le proprie rappresentanze.