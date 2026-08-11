A Gela l'assessore Morgana punta sui proventi delle multe per rifare segnaletica sbiadita. Criticità in via Istria, via Venezia e Macchitella.

Gela - Rifare la segnaletica stradale utilizzando anche le risorse provenienti dalle multe. È la strada indicata dall'assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità Simone Morgana per intervenire su una delle criticità della viabilità cittadina.

A Gela, infatti, le strisce sulla strada sono in molti punti sbiadite o completamente cancellate, mentre diversi cartelli sono danneggiati.

Una situazione che si trascina da anni e che finora è stata condizionata soprattutto dalla mancanza di risorse economiche del Comune.

Ora, secondo Morgana, l'articolo 208 del Codice della strada potrebbe consentire di destinare una parte dei proventi delle sanzioni agli interventi per la sicurezza stradale.

L'annuncio arriva a circa sei mesi dall'introduzione dello Street Control da parte della Polizia Municipale.

Ma quante multe sono state elevate e quanto è stato effettivamente incassato? Sono dati che abbiamo richiesto più volte allo stesso assessore, senza ottenere finora una risposta.

Intanto, le condizioni della segnaletica mostrano la necessità di intervenire. In via Istria, ad esempio, le strisce che delimitano la corsia ciclabile sono state rifatte pochi mesi fa e sono già visibilmente sbiadite.

In via Venezia gli attraversamenti pedonali sono poco visibili, soprattutto nelle ore serali, mentre le linee continue sono in molti tratti quasi completamente cancellate. E in alcuni punti gli automobilisti effettuano inversioni di marcia anche dove dovrebbe essere vietato.

A Macchitella diversi attraversamenti pedonali sono ormai quasi scomparsi. In alcuni casi le auto parcheggiate occupano gli spazi destinati alle strisce. E ci sono attraversamenti che partono dallo scivolo del marciapiede e finiscono, dall'altra parte della strada, contro un'aiuola. Una situazione che rende difficile l'attraversamento anche alle persone con disabilità motorie.

Sempre a Macchitella, alla rotonda sulla statale 115, un faro da cantiere illumina l'insegna del museo dei relitti greci con una luce che risulta fastidiosa per gli automobilisti in transito.

Il tema centrale resta però il rifacimento della segnaletica.

Dopo anni di rinvii legati alle difficoltà finanziarie del Comune, l'amministrazione indica nei proventi delle sanzioni una possibile fonte di finanziamento.

Ora bisognerà capire quante risorse saranno disponibili, quali strade verranno interessate e quando inizieranno i lavori. E soprattutto se, questa volta, verranno utilizzati materiali capaci di garantire una segnaletica visibile e duratura.

Adesso bisognerà vedere quando arriveranno i fatti.