Quotidiano di Gela

Gela, segnaletica stradale: si punta sui proventi delle multe

Vincenzo Di Dio
Vincenzo Di Dio 11 agosto 2026 16:14
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11 ago 2026 • A Gela l'assessore Morgana punta sui proventi delle multe per rifare segnaletica sbiadita. Criticità in via Istria, via Venezia e Macchitella.

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