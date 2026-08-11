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Gela, segnaletica stradale: si punta sui proventi delle multe
Vincenzo Di Dio
11 agosto 2026 16:14
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11 ago 2026 • A Gela l'assessore Morgana punta sui proventi delle multe per rifare segnaletica sbiadita. Criticità in via Istria, via Venezia e Macchitella.
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#Gela
#Attualità