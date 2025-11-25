Secondo relitto arcaico, Regione avvia procedura per affidare interventi di restauro e assemblaggio

Oltre agli interventi per il relitto "Gela II", sono previsti quelli per il "Marausa II", ritrovato nei fondali della zona trapanese e collocato nel museo di Marsala

Gela. Gli ultimi sopralluoghi effettuati nel sito di Bosco Littorio hanno confermato che il museo del mare aprirà i battenti, ufficialmente, non prima del prossimo anno. Le attività di riassemblaggio del relitto della nave arcaica sono quasi del tutto definite e ultimate ma si dovranno individuare soluzioni per un'apertura stabile. Gli uffici regionali continuano intanto a delineare le procedure per affidare le attività di restauro e assemblaggio del secondo relitto arcaico, ritrovato nei fondali della costa locale, ribattezzato "Gela II" e datato al quinto secolo a.c. Per la prima volta, venne individuato negli anni '90, per essere successivamente recuperato. La soprintendenza del mare regionale ha individuato la ditta specializzata con la quale avviare la procedura negoziata per l'affidamento di lavori da più di 850 mila euro. Oltre agli interventi per il relitto "Gela II", sono previsti quelli per il "Marausa II", ritrovato nei fondali della zona trapanese e collocato nel museo di Marsala.