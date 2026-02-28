Secondo impegno casalingo consecutivo per il Gela Basket: arriva la Nova Capo d'Orlando

Appuntamento al PalaLivatino per la sfida fra Gela Basket e Nova Capo d'Orlando fissato per le 18 di domani. Ufficiale, intanto, l'addio di Jelic e l'arrivo di Paglia.

Gela. Il Gela Basket accoglie al PalaLivatino la Nova Capo d’Orlando per la quarta giornata della Poule Promozione, la seconda fase del campionato dei biancazzurri. Terzi in classifica, gli orlandini sono reduci da una serie di sette successi consecutivi interrotta, nell’ultimo turno, dall’Olympia Comiso. Tra le fila ospiti l’ex Oghy Musikic, l’anno scorso tra i protagonisti nel Gela Basket.

Il club caro a Fabio Cipolla, dal canto suo, dovrà sopperire, d'ora in poi, all’assenza di Stipe Jelic. È stata resa ufficiale la separazione con l’ala, che ha preso la decisione di tornare in Croazia e chiudere la propria esperienza con il sodalizio gelese.

Approda al PalaLivatino, invece, la guardia Davide Paglia.



