Seconda spaccata in poche ore: nel mirino una macelleria

Otto spaccate in meno di un mese. Il presidente di Confcommercio Gela, Calogero Cavaleri, chiederà un incontro al Prefetto per l'allarme sicurezza.

Gela. Otto spaccate in meno di un mese. In città scatta l’allarme sicurezza tra le attività commerciali. Il presidente della Confcommercio Gela, Carlo Cavaleri, consapevole della carenza di organico delle forze dell’ordine che pattugliano il territorio, non può che esprimere vicinanza agli operatori commerciali chiedendo maggiore tutela. Le irruzioni furtive preoccupano e non solo da un punto di vista della sicurezza. Le attività commerciali colpite sono l’Eurobet di via Venezia, la pasticceria Consiglio in via Cairoli, un salone di bellezza, il panificio Lauria, la macelleria Quattro canti, la rosticceria La Gondola, il bar Meeting, la parruccheria Caci. Le ultime due irruzioni furtive sono avvenute nella stessa notte e nonostante gli arresti l’azione dei malviventi non si ferma. Il preoccupante fenomeno sarà oggetto dell’incontro urgente indetto dalla delegazione di Gela col Prefetto.

Il preoccupante fenomeno sarà oggetto di discussione durante l'incontro tra la Delegazione Confcommercio di Gela e il Prefetto di Caltanissetta Licia Messina che si terrà nei prossimi giorni.