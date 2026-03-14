"Scuvera in antimafia incarico importante per la città", Legname: "Antiracket pronta a collaborare"

Le parole del presidente Legname

Gela. L'associazione antiracket e antiusura si congratula con il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, nominato componente della commissione regionale antimafia. "La città non ha bisogno di tifoserie partitiche ma ha bisogno di figure politiche oneste e capaci, che sappiano dimostrare con il loro impegno, valore e dedizione, di potere incidere positivamente nella vita di tutti i cittadini, dimostrando di amare veramente i propri territori, affinché vengano liberati dalle dolorose piaghe che li opprimono. Una di queste piaghe, certamente la più pericolosa, è l'oppressione criminale, che pur avendo cambiato strategie, ha costretto le forze dell'ordine e la magistratura ad assumere un impegno straordinario senza sosta nel contrasto. Malgrado ciò, queste organizzazioni mafiose continuano a incidere pesantemente sull'economia e sulla vita delle famiglie, spesso costrette a subire le drammatiche conseguenze imposte dallo spaccio di droga, destinata ai figli di questo territorio. Per questi motivi esprimiamo grande soddisfazione per l'importante incarico ricevuto dal nostro concittadino Salvatore Scuvera - dice il presidente Salvino Legname - che ha dimostrato con il suo impegno di meritarlo ampiamente. Confidiamo di poter collaborare con tutta la commissione antimafia, affinché si possano creare presupposti estremamente importanti che riguardano le possibili azioni di prevenzione, che potrebbero aiutare i giovani di questa città a scegliere la strada della legalità e dell'onestà piuttosto che distruggere le loro vite, scegliendo la strada del percorso criminale che avvantaggia solo i capi delle organizzazioni mafiose".