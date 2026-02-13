Scuvera: "Diabetologia con un nuovo medico e le assunzioni annunciate da Asp sono segnali positivi"

Il parlamentare Ars interviene sui nuovi innesti di personale nelle strutture Asp locali

Gela. Il nuovo medico per il servizio territoriale di diabetologia e gli innesti annunciati dall'Asp sono al centro di una nota diramata dal paralementare Ars Salvatore Scuvera. "Il servizio di diabetologia di Gela trova finalmente una stabilità definitiva. Un passaggio importante per i pazienti e per il territorio, che garantisce continuità assistenziale a una domanda sanitaria significativa. Anche il reparto di anestesia, con l’arrivo complessivo di otto medici specializzandi tra gennaio e febbraio, si rafforza, insieme all’ingresso di due nuovi professionisti in oncologia: segnali concreti di attenzione verso presìdi fondamentali per il nostro territorio. Accolgo con soddisfazione questo ingresso complessivo di 21 nuovi professionisti tra medici e specialisti annunciato dall’Asp di Caltanissetta. A loro rivolgo il mio benvenuto e i miei complimenti alla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria per il lavoro portato avanti nel garantire i servizi della sanità provinciale. Da parte mia prosegue un impegno quotidiano e costante per la sanità del territorio e per il potenziamento dei nostri presìdi ospedalieri. Il percorso continua perché tanto resta da fare e la piena efficienza dei servizi sanitari rappresenta una priorità assoluta per cittadini e comunità. Sappiamo di avere decenni da recuperare e nell’ultimo anno e mezzo è evidente un cambio di direzione. Il lavoro continuerà senza sosta fino al raggiungimento di un ospedale d’eccellenza, all’altezza della nostra città e dell’intero comprensorio", spiega il parlamentare.