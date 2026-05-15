Scuola "Solito", approvati tutti gli atti: ora la gara per aggiudicare i lavori

Riaprire la scuola "Solito", come più volte spiegato da chi vive nella zona e dagli esercenti, ridarebbe maggiore respiro economico

Gela. La procedura sembrava ormai quasi definitivamente davanti a un vicolo cieco. Invece, i lavori per la scuola "Solito", chiusa da anni a causa di un cedimento interno, vanno in gara. Gli uffici del settore lavori pubblici hanno appena rilasciato tutti gli atti per affidarli. Sarà l'ufficio regionale di committenza, con la struttura provinciale, a esplicare la fase della gara. I fondi, per più di tre milioni di euro, arrivano dalle compensazioni minerarie, con l'ok dell'assessorato regionale dell'energia. Il civico consesso, lo scorso anno, diede disco verde alla variazione di bilancio, necessaria a confermare la disponibilità delle somme. L'assessore Luigi Di Dio e i tecnici del settore lavori pubblici, coordinati dal dirigente Antonio Collura, hanno valutato tutti gli atti e completato gli adempimenti previsti a loro carico. Si è trattato di un lavoro complesso, condotto nonostante le carenze di personale. L'assenso è pervenuto anche dal rup Roberto Capizello. Dopo anni, l'iter vede la luce ed è tra le priorità fissate dal sindaco Terenziano Di Stefano. Riaprire la scuola "Solito", come più volte spiegato da chi vive nella zona e dagli esercenti, ridarebbe maggiore respiro economico. Ora, si attende che l'ufficio regionale di committenza completi la fase di gara, con l'aggiudicazione.