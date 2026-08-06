Scritte contro Meloni e i poliziotti a Siena, Digos denuncia 24enne albanese
SIENA (ITALPRESS) - E' stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese di 24 anni, domiciliato a Firenze, presunto autore delle scritte trovate lo scorso 16 giugno sui mur...
SIENA (ITALPRESS) - E' stato rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato un cittadino albanese di 24 anni, domiciliato a Firenze, presunto autore delle scritte trovate lo scorso 16 giugno sui muri della Galleria Metropolitan a Siena, contro il Presidente del Consiglio e i poliziotti.
A seguito della segnalazione giunta alla Questura senese, gli agenti della DIGOS si sono immediatamente attivati con le indagini per cercare di dare un volto e un nome a chi aveva vergato con la vernice nera, scritte offensive con minacce di morte verso la Premier Meloni e i poliziotti definiti "sbirri".
L'indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, portata avanti con una capillare visione delle telecamere presenti nella zona limitrofa e con la verbalizzazione dei possibili testimoni, aveva portato, dopo soli 6 giorni, all'individuazione del presunto autore che tuttavia si era reso irreperibile.
Nei giorni scorsi, l'uomo è stato rintracciato durante il servizio di controllo del territorio dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena che lo hanno messo a disposizione della Polizia Scientifica, per le procedure di fotosegnalamento volte ad accertarne l'esatta identità.
A seguito dei riscontri, i poliziotti della DIGOS lo hanno denunciato per i reati di deturpamento e imbrattamento aggravato di cose altrui, minaccia e oltraggio ad un corpo politico o amministrativo dello Stato. Nei suoi confronti il Questore Ugo Angeloni ha emesso la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel territorio del comune di Siena per 4 anni.
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- Foto: da video Polizia di Stato -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/scritte-contro-meloni-e-i-poliziotti-a-siena-digos-denuncia-24enne-albanese/
Verificato il: 06 agosto 2026