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Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7

MESSINA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 èstata registrata, alle ore 19:25, dall'Istituto nazionale diGeofisica e Vulcanologia, nell'arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di...

A cura di Redazione Redazione
14 marzo 2026 19:40
Scosse di terremoto al largo isole Eolie, la più forte di magnitudo 3.7 -
Italia
Italpress
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MESSINA (ITALPRESS) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è

stata registrata, alle ore 19:25, dall'Istituto nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, nell'arcipelago delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L'evento è stato localizzato a una profondità di 21 chilometri.

Una seconda scossa, di minore intensità, di magnitudo 2.9 è stata registrata alle ore 19:57 sempre nella stessa zona, ad una profondità di 8 chilometri.

- foto Ingv -

(ITALPRESS).

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