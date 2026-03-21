Scossa di terremoto nelle aree di Messina e Palermo, nella notte percepita anche in città

Per pochi secondi, la scossa è stata avvertita anche in città

Gela. Due scosse di terremoto si sono registrate a distanza di pochi minuti nel messinese e nel palermitano, nella notte poco prima delle 3. La prima scossa, registrata dall'Ingv, di magnitudo tra 4.8 e 5.3 alle ore 2:46 in provincia di Messina, mentre la seconda, tra 4.1 e 4.6, alle ore 2:49 nella zona di Palermo. Per pochi secondi, la scossa è stata avvertita anche in città.