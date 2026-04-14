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Scossa di terremoto al largo della costa trapanese, magnitudo di 3.7

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese

A cura di Redazione Redazione
14 aprile 2026 18:00
Scossa di terremoto al largo della costa trapanese, magnitudo di 3.7 -
Sicilia
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TRAPANI (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri.

La scossa è stata avvertita a Mazara del Vallo e Marsala.

– foto screenshot INGV –

(ITALPRESS).

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