Scossa di terremoto al largo della costa trapanese, magnitudo di 3.7
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese
A cura di Redazione
14 aprile 2026 18:00
TRAPANI (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv, alle ore 17:08, al largo della Costa trapanese. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 5 chilometri.
La scossa è stata avvertita a Mazara del Vallo e Marsala.
– foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).