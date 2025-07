Scopri il Meteo del 7 luglio 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 7 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata tipicamente estiva, con condizioni che promettono di soddisfare chiunque desideri trascorrere del tempo all'aria aperta. Ma cosa ci riserva esattamente il tempo per domani? Scopriamolo insieme attraverso un'analisi dettagliata delle previsioni orarie.

Previsioni Orarie Dettagliate

Notte: La giornata a Gela inizia con un cielo completamente sereno e una temperatura di 24.82°C. L'umidità si attesta al 77%, mentre il vento soffia leggermente da ovest con una velocità di 1.21 m/s. La visibilità è ottimale, senza la presenza di nuvole all'orizzonte.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, la temperatura sale leggermente a 25.2°C, con un'umidità del 76%. Il cielo resta limpido, garantendo una visibilità perfetta. Il vento cala quasi del tutto, con una velocità di appena 0.36 m/s proveniente da nord.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, Gela continua a godere di un cielo senza nuvole e una temperatura che raggiunge i 26.2°C. L'umidità diminuisce leggermente al 69%, mentre il vento, quasi impercettibile, soffia a 0.49 m/s da ovest.

Mezza mattinata: A metà mattina, la temperatura sale a 27.58°C, con un'umidità del 59%. Il vento inizia a intensificarsi, raggiungendo i 3.38 m/s da sud-ovest, mentre il cielo continua a presentarsi sereno e privo di nuvole.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il termometro segna 28.05°C, con un'umidità del 62%. Il vento, proveniente da sud-ovest, aumenta ulteriormente fino a 4.66 m/s. Le condizioni meteorologiche restano ideali per attività all'aria aperta, con un cielo limpido e soleggiato.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si mantiene alta a 27.85°C con un'umidità del 67%. Il vento, seppur leggermente diminuito, soffia ancora a 4.33 m/s da sud-ovest, e il cielo resta senza una nuvola, promettendo un pomeriggio sereno.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, la temperatura scende leggermente a 26.79°C e l'umidità aumenta al 74%. Il vento, proveniente da ovest, si stabilizza a 3.18 m/s. Le condizioni restano ottimali con un cielo limpido e nessuna presenza di nuvole.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 25.75°C e un'umidità del 79%. Il vento soffia da ovest a 2.02 m/s, mantenendo il cielo sereno e la visibilità perfetta. Una serata ideale per passeggiare sotto le stelle.

Riepilogo delle Previsioni del Giorno

La giornata del 7 luglio 2025 a Gela sarà caratterizzata da un clima estivo perfetto e tipicamente mediterraneo. Con temperature che oscillano tra i 24.82°C e i 28.05°C, il cielo rimarrà costantemente sereno per tutta la giornata. L'umidità varierà dal 59% al 79%, mentre i venti, pur aumentando leggermente nella seconda parte del giorno, non rappresenteranno un ostacolo per attività all'aperto. In sintesi, Gela sarà avvolta da una giornata splendida, ideale per godersi il sole e la bellezza della costa siciliana.