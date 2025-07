Scopri il Meteo del 6 luglio 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 6 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata di sole splendente, con un cielo sereno che promette di accompagnare i residenti e i turisti per tutta la giornata di domani. Le temperature saranno gradevoli e il vento si manterrà generalmente calmo, rendendo l'atmosfera ideale per passeggiate all'aperto e attività all'aria aperta. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserverà il tempo per ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La notte a Gela si apre con un cielo completamente sereno. La temperatura si attesterà intorno ai 25.5°C con un'umidità del 66%. Il vento sarà leggerissimo, proveniente da nord-est a una velocità di 0.44 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1014 hPa.

Prima mattina: Alle prime luci del giorno, il cielo resterà limpido e la temperatura salirà leggermente a 26.3°C. L'umidità scenderà al 63% e il vento cambierà direzione, soffiando da ovest a una velocità di 2.38 m/s. La visibilità sarà ottimale con 10 km.

Mattina: Con l'alba, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 26.88°C. L'umidità si manterrà al 66%, ma la sensazione termica sarà più alta, toccando i 28.35°C. Il vento sarà pressoché assente, garantendo una mattinata tranquilla.

Mezza mattinata: Il sole splenderà alto nel cielo sereno, con temperature che toccheranno i 28.06°C e un'umidità del 61%. Il vento inizierà a rinforzarsi leggermente, proveniente da sud-ovest a 3.55 m/s, mantenendo comunque condizioni ideali per attività all'aperto.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il termometro segnerà 28°C, ma la sensazione termica sarà più alta, pari a 30.41°C, a causa di un'umidità del 68%. Il vento soffierà più deciso da sud-ovest a 5.43 m/s, offrendo un piacevole refrigerio.

Primo pomeriggio: Le condizioni meteo rimarranno stabili nel primo pomeriggio, con il cielo sempre sereno e una temperatura di 28.22°C. La sensazione termica salirà a 30.54°C. Il vento, che soffierà a 5.19 m/s, contribuirà a rendere l'aria meno umida.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 27.06°C, ma l'umidità aumenterà al 70%. Il vento, proveniente da ovest a 4.4 m/s, manterrà una piacevole brezza nell'aria.

Sera: La giornata si concluderà con una sera serena, con temperature che si attesteranno sui 25.71°C. L'umidità aumenterà ulteriormente al 76%, ma il vento sarà quasi assente, soffiando a 0.53 m/s da sud-est.

Riepilogo delle previsioni meteo

In sintesi, la giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature piacevoli, oscillanti tra i 25.5°C e i 28.22°C. L'umidità varierà tra il 61% e il 76%, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest, con velocità comprese tra 0.44 m/s e 5.43 m/s. Le condizioni generali saranno ideali per chi desidera godersi una giornata all'aperto, approfittando di un clima estivo perfetto.