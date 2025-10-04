Scopri il Meteo del 5 ottobre 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 5 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Con l'arrivo dell'autunno, le condizioni meteorologiche a Gela si fanno sempre più variabili. La giornata di domani promette di essere un interessante mix di temperature miti, qualche pioggia e sprazzi di sole. Le previsioni indicano una serie di cambiamenti nell'arco delle 24 ore, che renderanno la giornata dinamica e imprevedibile. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per domani, 5 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Le prime ore del mattino a Gela saranno caratterizzate da un cielo con poche nuvole. La temperatura si manterrà attorno ai 17.7°C, con un'umidità del 57%. Il vento soffierà da nord-ovest a 3.19 m/s, con raffiche fino a 4.17 m/s. La visibilità sarà ottimale, fino a 10 km.

Prima mattina: Le condizioni miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e una temperatura che salirà a 18.98°C. L'umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%. Il vento sarà più calmo, proveniente da nord a 2.54 m/s. La giornata si preannuncia dunque piacevole per chi ama il fresco mattutino.

Mattina: Continuando verso l'alba, il cielo rimarrà sereno con una temperatura di 19.04°C. L'umidità salirà al 66%, ma il vento sarà quasi impercettibile, a 1.89 m/s. Un inizio di giornata ideale per una passeggiata all'aria aperta.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le nuvole cominceranno a farsi vedere, con nubi sparse e una temperatura che salirà a 21.18°C. L'umidità aumenterà al 72%, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a 3.03 m/s. Le condizioni saranno ancora piacevoli, ma il cielo comincerà a mostrare segni di cambiamento.

Mezzogiorno: Con l'arrivo del mezzogiorno, le nuvole si addenseranno con una probabilità di pioggia del 76%. La temperatura raggiungerà i 23.12°C, mentre il vento si intensificherà fino a 7.4 m/s da ovest. Sono previsti 0.66 mm di pioggia leggera, quindi è consigliabile portare un ombrello se si ha in programma di uscire.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia diventerà più consistente con una probabilità del 97% e precipitazioni di 1.1 mm. La temperatura rimarrà stabile a 23.3°C e il vento soffierà da ovest a 7.62 m/s. Il cielo sarà parzialmente coperto, ma la pioggia sarà leggera e intermittente.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la pioggia diminuirà di intensità, ma ci saranno ancora nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 22.67°C, con un vento moderato da ovest a 7.08 m/s. L'atmosfera sarà più fresca e piacevole.

Sera: Infine, la serata vedrà un ritorno della pioggia leggera con 0.22 mm di precipitazioni e una probabilità del 20%. La temperatura si abbasserà a 22.21°C, con un vento più forte a 9.09 m/s da ovest. La serata sarà fresca, con una sensazione di umidità dovuta all'alta umidità del 79%.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Gela sarà caratterizzata da una mattinata prevalentemente serena, seguita da un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 17.7°C e i 23.3°C, con un vento moderato che soffierà principalmente da ovest. Complessivamente, sarà una giornata dinamica, con momenti di sole alternati a brevi piogge, ideale per godere dei cambiamenti atmosferici tipici dell'autunno. È consigliabile tenere un ombrello a portata di mano e vestirsi a strati per affrontare le variazioni di temperatura.