Scopri il Meteo del 25 ottobre 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 25 ottobre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela si prepara a vivere una giornata di ottobre all'insegna dei contrasti meteorologici. Mentre le prime ore della giornata promettono cieli sereni e temperature fresche, il resto della giornata preannuncia una progressiva copertura nuvolosa. Scopriamo insieme come si evolveranno le condizioni meteo nelle diverse fasce orarie.

Previsioni orarie dettagliate

Notte: Le ore notturne saranno caratterizzate da un cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 18.6°C. L'umidità sarà moderata, al 63%, mentre il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 2.95 m/s.

Prima mattina: Le condizioni rimarranno stabili, con il cielo che continuerà a essere sereno. La temperatura salirà leggermente a 19.06°C, mentre il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potrebbero raggiungere i 4.93 m/s.

Mattina: Verso le prime ore del giorno, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18.62°C. Si noterà una leggera presenza di poche nuvole, con il vento che calerà in intensità, mantenendosi sui 1.88 m/s da nord.

Mezza mattinata: Con l'avanzare della mattinata, il cielo di Gela inizierà a mostrare nubi sparse. Le temperature saliranno a 20.57°C, e il vento cambierà direzione, provenendo da ovest a una velocità di 2.04 m/s.

Mezzogiorno: A metà giornata, la copertura nuvolosa sarà più evidente, con nubi sparse che copriranno il 60% del cielo. Le temperature toccheranno i 21.56°C, con un aumento significativo dell'umidità al 70%. Il vento soffierà da ovest-sud-ovest a 3.85 m/s.

Primo pomeriggio: Il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa totale. La temperatura massima raggiungerà i 21.67°C, mentre l'umidità salirà ulteriormente al 76%. Il vento sarà più leggero, a 2.71 m/s da sud-ovest.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente a 21.11°C, e il vento si attenuerà quasi del tutto, con una velocità di 0.66 m/s da sud-ovest.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo nuovamente sereno e poche nuvole. La temperatura scenderà a 20.59°C, mentre l'umidità raggiungerà l'85%. Il vento sarà debole, soffiando a 1.41 m/s da est.

Riepilogo delle previsioni

La giornata del 25 ottobre 2025 a Gela sarà caratterizzata da un inizio sereno e fresco, seguito da una progressiva copertura nuvolosa fino al pomeriggio, per poi migliorare nuovamente in serata. Le temperature oscilleranno tra i 18.6°C e i 21.67°C, con un'umidità che varierà dal 60% all'85%. Il vento sarà generalmente moderato e variabile. In sintesi, sarà una giornata tipicamente autunnale, con cieli che alterneranno sereno e nuvoloso, senza rischio di precipitazioni.