Scopri il Meteo del 21 dicembre 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 21 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
20 dicembre 2025 15:00
Meteo
Mentre l'inverno avanza e il Natale si avvicina, la città di Gela si prepara per una giornata meteorologicamente interessante. Le previsioni per il 21 dicembre 2025 promettono una varietà di condizioni, che potrebbero influenzare sia gli spostamenti che le attività all'aperto. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo di domani.

Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: Le ore notturne a Gela inizieranno con cieli prevalentemente nuvolosi. La temperatura si aggirerà intorno ai 13.5°C, con un'umidità dell'82%. Il vento soffierà da est a una velocità di 4.6 m/s, con raffiche fino a 5.85 m/s. La pressione atmosferica sarà stabile a 1013 hPa.

Prima mattina: Durante le prime ore del mattino, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo. La temperatura scenderà leggermente a 13.2°C, con un aumento dell'umidità all'83%. Il vento diminuirà leggermente, soffiando a 3.93 m/s.

Mattina: Avvicinandosi all'alba, il cielo si farà più coperto, con una copertura nuvolosa dell'88%. La temperatura subirà un lieve aumento a 13.5°C, mentre l'umidità sarà dell'82%. Il vento soffierà a 3.54 m/s da est.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo sarà completamente coperto, contribuendo a un'atmosfera grigia. La temperatura raggiungerà i 15.4°C, con un'umidità del 75%. Il vento si intensificherà, soffiando da est a 5.26 m/s, con raffiche fino a 7.8 m/s.

Mezzogiorno: Durante l'ora di pranzo, si prevede l'arrivo di una pioggia leggera, con precipitazioni di 0.13 mm. La temperatura sarà di 16.9°C, mentre l'umidità scenderà al 67%. Il vento proveniente da sud-est raggiungerà i 6.84 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la pioggia leggera continuerà con precipitazioni di 0.35 mm. La temperatura si manterrà intorno ai 16.2°C, con un'umidità del 72%. Il vento soffierà a 5.76 m/s da sud-est.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con una pioggia moderata che porterà 4.82 mm di pioggia. La temperatura scenderà a 13.9°C, con un'umidità elevata dell'89%. Il vento si calmerà, soffiando a 2.93 m/s.

Sera: La giornata si concluderà con piogge moderate, accumulando 5.65 mm. La temperatura sarà di 13.6°C, con un'umidità del 92%. Il vento soffierà da sud-est a 3.58 m/s.

Riepilogo della Giornata

La giornata del 21 dicembre a Gela sarà caratterizzata da un clima variabile, con un inizio prevalentemente nuvoloso e un peggioramento delle condizioni meteorologiche nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 13°C e i 17°C, mentre il vento, principalmente da est e sud-est, varierà da moderato a forte. Le piogge, inizialmente leggere, diventeranno più intense nel tardo pomeriggio e in serata. In sintesi, sarà un giorno da trascorrere con un ombrello a portata di mano.

Previsioni meteo 21 dicembre 2025

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.5° (perc. +13.1°)
Precip. -
Vento 4.6 E (max 5.9)
Umidità 82%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.2° (perc. +12.8°)
Precip. -
Vento 3.9 E (max 4.6)
Umidità 83%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.5° (perc. +13.0°)
Precip. -
Vento 3.5 E (max 4.7)
Umidità 82%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.4° (perc. +14.9°)
Precip. -
Vento 5.3 E (max 7.8)
Umidità 75%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.9° (perc. +16.4°)
Precip. 0.13mm (prob. 31%)
Vento 6.8 SE (max 7.4)
Umidità 67%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +16.2° (perc. +15.7°)
Precip. 0.35mm (prob. 58%)
Vento 5.8 SE (max 6.2)
Umidità 72%
18:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +13.9° (perc. +13.7°)
Precip. 4.82mm (prob. 99%)
Vento 2.9 SE (max 3.4)
Umidità 89%
21:00 pioggia moderata Pioggia moderata
Temp. +13.6° (perc. +13.4°)
Precip. 5.65mm (prob. 100%)
Vento 3.6 SE (max 3.7)
Umidità 92%
24:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +13.9° (perc. +13.5°)
Precip. 1.45mm (prob. 100%)
Vento 2.8 NE (max 3.5)
Umidità 84%
