Scopri il Meteo del 14 luglio 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 14 luglio 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Gela, una città nota per le sue spiagge dorate e il calore estivo, si prepara a vivere una giornata di metà luglio all'insegna del cielo sereno e delle temperature piacevoli. Se hai in programma una giornata all'aria aperta, le previsioni meteorologiche sembrano promettere condizioni ideali. Ma come si evolverà il meteo nel corso delle diverse ore del giorno? Continua a leggere per scoprire i dettagli di ogni fascia oraria.

Previsioni dettagliate per fasce orarie

Notte: Le ore notturne inizieranno con un cielo limpido e sereno, offrendo una temperatura di 25.08°C. L'umidità sarà piuttosto elevata, attestandosi al 77%, mentre il vento sarà leggero, soffiando a soli 0.57 m/s da nord. La visibilità sarà ottimale, raggiungendo i 10 km.

Prima mattina: Verso l'alba, la temperatura scenderà leggermente a 24.54°C. L'umidità calerà al 75%, e il vento aumenterà leggermente a 1.36 m/s, proveniente da nord. Il cielo continuerà a essere sereno, promettendo un inizio di giornata luminoso.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, la temperatura salirà a 25.72°C. L'umidità diminuirà ulteriormente, scendendo al 69%. Il vento, proveniente da nord-ovest, sarà leggero a 1.16 m/s. Il cielo si manterrà completamente limpido, ideale per una passeggiata mattutina.

Mezza mattinata: A metà mattina, il termometro segnerà 27.53°C, mentre l'umidità si stabilizzerà al 62%. Il vento continuerà a spirare da ovest-sud-ovest a una velocità di 3.73 m/s, creando una leggera brezza rinfrescante sotto il cielo sereno.

Mezzogiorno: Durante le ore centrali della giornata, la temperatura raggiungerà i 28.19°C. L'umidità si attesterà al 65%, mentre il vento soffierà a 5.6 m/s da ovest-sud-ovest. Il sole splenderà alto nel cielo, rendendo il mezzogiorno ideale per godere del mare.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura si manterrà stabile intorno ai 28.31°C, con un'umidità del 68%. Il vento, ora proveniente da ovest, aumenterà fino a 6.68 m/s. Il cielo rimarrà limpido, rendendo l'atmosfera perfetta per attività all'aperto.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, la temperatura inizierà a calare leggermente a 27.67°C. L'umidità sarà al 66%, mentre il vento si ridurrà a 1.71 m/s, provenendo sempre da ovest. Il cielo continuerà a essere privo di nuvole, garantendo una serata luminosa.

Sera: Al calar della sera, la temperatura scenderà a 26.37°C, con un'umidità del 68%. Il vento sarà moderato, a 1.7 m/s da est-nord-est. Il cielo resterà sereno, chiudendo la giornata con una piacevole frescura.

Conclusioni sulle previsioni del giorno

In sintesi, Gela si appresta a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche ideali. La stabilità del cielo sereno e le temperature gradevoli rendono questa giornata perfetta per le attività all'aperto. Con venti leggeri e assenza di precipitazioni, gli abitanti e i visitatori della città potranno godere al meglio delle bellezze naturali di questa affascinante località siciliana.