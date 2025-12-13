Scopri il Meteo del 14 dicembre 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 14 dicembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Gela per domani promette una giornata interessante, con variazioni di nuvole e temperature che potrebbero sorprendere. Scopriamo nel dettaglio come si evolverà il tempo in ciascuna fascia oraria, per prepararsi al meglio.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Le prime ore della notte si apriranno con un cielo sereno, una temperatura di 13.16°C e un'umidità del 78%. Il vento soffierà leggermente da nord-est con una velocità di 2.62 m/s. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Prima mattina: Nella fascia della prima mattina, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 12.67°C, con un'umidità del 77%. Il vento diminuirà la sua intensità, soffiando sempre da nord-est a 2.44 m/s.

Mattina: Durante la mattina, le nubi continueranno ad aumentare, coprendo il 74% del cielo. La temperatura si stabilizzerà intorno ai 12.58°C, mentre l'umidità salirà al 78%. Il vento aumenterà leggermente di velocità a 2.94 m/s, provenendo da nord-est.

Mezza mattinata: A metà mattinata il cielo sarà completamente coperto. La temperatura inizierà a salire a 14.26°C. L'umidità scenderà al 69%, mentre il vento, proveniente da est, si manterrà calmo a 1.82 m/s.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, il cielo si aprirà parzialmente con nubi sparse. La temperatura salirà a 15.46°C, con un'umidità del 67%. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 1.81 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il tempo migliorerà ulteriormente con cielo sereno. La temperatura si manterrà intorno ai 15.4°C, con un'umidità del 70%. Il vento soffierà leggermente da sud-ovest a 1.85 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno. La temperatura si abbasserà leggermente a 14.71°C, e l'umidità salirà al 75%. Il vento sarà molto leggero, provenendo da sud-est a 0.52 m/s.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse e una temperatura di 13.5°C. L'umidità aumenterà all'81%, mentre il vento soffierà nuovamente da nord-est con una velocità di 2.62 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In conclusione, la giornata a Gela vedrà un'alternanza tra cieli sereni e periodi di nuvole sparse. Le temperature saranno miti, oscillando tra un minimo di 12.58°C al mattino e un massimo di 15.46°C a mezzogiorno. Il vento si manterrà prevalentemente calmo, senza particolari variazioni di direzione. Nel complesso, una giornata piacevole e priva di precipitazioni, ideale per attività all'aperto.