Scopri il Meteo del 13 febbraio 2026 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 13 febbraio 2026 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 13 febbraio 2026, Gela vivrà una giornata con alternanza di cielo sereno e un passaggio di pioggia molto localizzato a metà giornata. La giornata sarà caratterizzata soprattutto da venti sostenuti al mattino e condizioni più calme in serata: leggi il dettaglio per organizzare al meglio le tue attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Temperatura intorno a 13,9 °C con umidità al 70% e pressione sui 998 hPa. Cielo con poche nuvole, visibilità massima (10.000 m). Vento molto forte da ovest-nord-ovest, intorno a 18,7 m/s con raffiche fino a 24,8 m/s: possibili disagi per attività portuali e in mare.

Prima mattina (03:00): Temperature in lieve discesa a 13,7 °C, umidità 63% e pressione 999 hPa. Cielo sereno e vento ancora teso da nord-ovest, circa 17,8 m/s con raffiche fino a 25,6 m/s. Condizioni favorevoli alla visibilità (10.000 m), ma si consiglia prudenza su strade esposte al vento.

Mattina (06:00): Cielo sereno, temperatura sui 13,5 °C, umidità al 70% e pressione 1000 hPa. Il vento diminuisce leggermente a circa 13,3 m/s con raffiche fino a 22,6 m/s. Mare mosso; attenzione agli spostamenti a piedi e alle attività in barca.

Mezza mattinata (09:00): La temperatura sale a 14,5 °C, umidità 76% e pressione 1001 hPa. Persistono condizioni di cielo sereno e vento intorno a 12,6 m/s con raffiche fino a 19,9 m/s. Giornata luminosa ma ancora ventilata.

Mezzogiorno (12:00): Possibile passaggio perturbato con pioggia leggera (precipitazione stimata 0,28 mm nelle tre ore), temperatura circa 15,1 °C, umidità 73% e pressione 1001 hPa. Vento da ovest-sud-ovest intorno a 13,4 m/s con raffiche fino a 15,9 m/s. Breve tratto di pioggia: porta un ombrello se esci a pranzo.

Primo pomeriggio (15:00): La pioggia lascia spazio a cielo sereno, temperatura sui 14,9 °C, umidità al 77% e pressione stabile a 1001 hPa. Vento in attenuazione a circa 10,4 m/s con raffiche fino a 12,9 m/s. Condizioni in miglioramento, ancora ventilate ma più tranquille rispetto alle ore notturne.

Tardo pomeriggio (18:00): Temperature in calo a 13,9 °C, umidità salita all'84% e pressione a 1002 hPa. Cielo sereno e vento moderato intorno a 6,0 m/s (raffiche fino a 8,1 m/s). Serata che si annuncia più stabile e meno esposta al vento.

Sera (21:00): Cielo sereno, temperatura intorno a 13,5 °C, umidità 85% e pressione 1002 hPa. Vento quasi assente con velocità di circa 1,5 m/s e raffiche deboli (~1,9 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto in centro o lungo la costa, con nottata relativamente tranquilla.

Riepilogo del giorno

Gela avrà una giornata complessivamente serena con un breve passaggio di pioggia leggera a mezzogiorno (≈0,28 mm). Il principale elemento da segnalare sono i venti forti nelle prime ore (raffiche fino a ~25 m/s) che tenderanno ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, lasciando una sera calma e stabile. Temperature comprese tra circa 13,5 °C e 15,1 °C.