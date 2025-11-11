Scopri il Meteo del 12 novembre 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 12 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Gela promette una giornata che potrebbe riservare qualche sorpresa. Se stai pianificando attività all'aperto o semplicemente vuoi sapere cosa aspettarti dal tempo, continua a leggere per scoprire le previsioni dettagliate per ogni momento della giornata.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, attorno ai 14.32°C. Il cielo sarà parzialmente coperto da poche nuvole, offrendo una visibilità di 10 km. Il vento soffierà leggero da nord-est a 3.18 m/s con raffiche fino a 3.35 m/s.

Prima mattina: La prima mattina vedrà un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con il cielo che si presenterà sereno. La temperatura salirà leggermente a 15.83°C e il vento si calmerà, soffrendo a 2.78 m/s da nord-est.

Mattina: Con l'arrivo della mattina, il cielo rimarrà limpido, e la temperatura scenderà leggermente a 15.62°C. L'umidità sarà al 71%, ma la sensazione sarà comunque piacevole a 15.09°C, grazie alla calma del vento.

Mezza mattinata: A metà mattina, il sole splenderà ancora in un cielo quasi privo di nuvole. La temperatura raggiungerà i 18.05°C, con una leggera brezza da nord-est a soli 0.45 m/s, rendendo l'atmosfera ideale per passeggiate all'aperto.

Mezzogiorno: All'ora di pranzo, le condizioni rimarranno invariate con un cielo sereno e temperature in aumento fino a 18.74°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da sud-ovest a 2.4 m/s, contribuendo a mantenere la sensazione di temperatura gradevole.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere limpido, con la temperatura che scenderà leggermente a 18.51°C. Il vento soffierà ancora da sud-ovest a 2.07 m/s, con raffiche moderatamente più forti.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, il cielo sereno persisterà, mentre la temperatura calerà a 18.14°C. Il vento sarà quasi assente, con una lieve brezza da sud-est a 0.56 m/s.

Sera: Infine, in serata, la temperatura scenderà a 17.36°C con un cielo ancora sereno. Il vento tornerà a provenire da nord-est a 2.23 m/s, mantenendo una piacevole freschezza nell'aria.

Riepilogo delle previsioni del giorno

In sintesi, domani Gela si preannuncia un giorno di cielo sereno con poche nuvole nelle prime ore notturne. Le temperature saranno gradevoli, oscillando tra i 14°C e i 18°C durante il giorno, e il vento sarà generalmente debole. Sarà una giornata ideale per attività all'aperto, senza la preoccupazione di piogge o condizioni meteorologiche avverse. Preparati a godere di un clima mite e di una visibilità eccellente lungo tutta la giornata.