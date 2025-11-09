Scopri il Meteo del 10 novembre 2025 e dei prossimi giorni a Gela | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 10 novembre 2025 a Gela? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Gela del 10 novembre 2025 presentano un quadro variegato, in cui si alternano momenti di cielo sereno e nubi sparse. Una giornata che, nonostante qualche nuvola, promette temperature piacevoli e condizioni generalmente favorevoli per trascorrere del tempo all'aperto. Approfondiamo nel dettaglio le condizioni previste per ciascun momento della giornata.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: Durante le ore notturne, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una probabilità di precipitazioni del 80%. La temperatura si aggirerà intorno ai 15.01°C, con un'umidità dell'81%. Il vento soffierà da nord-ovest a una velocità di 3.1 m/s, con raffiche fino a 3.83 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si rasserenerà, regalando un cielo sereno. La temperatura salirà a 16.75°C, con un'umidità del 76%. Il vento, ancora da nord-ovest, avrà una velocità di 3.18 m/s.

Mattina: La mattinata proseguirà con condizioni di cielo sereno. La temperatura sarà di 16.57°C, con una leggera diminuzione dell'umidità al 72%. Il vento soffierà da nord-nord-ovest a 3.17 m/s, con raffiche fino a 4.04 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo sarà ancora sereno, e la temperatura raggiungerà i 18.35°C. L'umidità scenderà al 65%, mentre il vento aumenterà leggermente la sua velocità a 4.12 m/s, provenendo da ovest-nord-ovest.

Mezzogiorno: Anche a mezzogiorno, il cielo sereno dominerà la scena, con una temperatura di 20.22°C e un'umidità del 64%. Il vento, da ovest, avrà una velocità di 5.28 m/s e raffiche fino a 5.89 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si registrerà la temperatura massima della giornata, con 20.65°C. Il cielo rimarrà sereno, e l'umidità sarà al 66%. Il vento, proveniente da nord-ovest, soffierà a 6.09 m/s, raggiungendo raffiche di 7.65 m/s.

Tardo pomeriggio: Durante il tardo pomeriggio, alcune nubi sparse faranno la loro comparsa, ma senza rischio di precipitazioni. La temperatura scenderà a 18.92°C, mentre il vento, da nord, avrà una velocità di 3.22 m/s.

Sera: In serata, il cielo diventerà coperto, con una temperatura di 17.64°C e un'umidità del 68%. Il vento, proveniente da nord, sarà lieve, con una velocità di 1.93 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 10 novembre a Gela sarà caratterizzata da un'alternanza di cielo sereno e nubi sparse, con condizioni prevalentemente asciutte. Le temperature oscilleranno tra i 15.01°C e i 20.65°C, rendendo la giornata piacevole e mite. Il vento soffierà principalmente da ovest e nord-ovest con una velocità variabile, ma generalmente moderata. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa in serata, che tuttavia non dovrebbe portare precipitazioni significative. In sintesi, una giornata ideale per attività all'aperto, con solo qualche nube a interrompere il sereno.