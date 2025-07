Scooterista ferito, trasferito in ospedale dopo un violento impatto stradale

Sul posto, è arrivata un'ambulanza che ha proceduto al trasporto in ospedale dopo i primi soccorsi

Gela. Uno scooterista è stato trasferito in ospedale a seguito del violento impatto tra il mezzo sul quale era in sella e probabilmente un furgone. L'incidente nei pressi di Settefarine. Le ferite più gravi le ha riportate proprio lo scooterista, finito a terra. Sul posto, è arrivata un'ambulanza che ha proceduto al trasporto in ospedale dopo i primi soccorsi.