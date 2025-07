Scooter contro auto in Romagna, muore la gelese Valentina Farruggia, salvo il marito

La donna è morta in seguito ad un incidente stradale in sella ad uno scooter ‘T-Max’, guidato dal marito, Saverio Lentini. La famiglia viveva a Fusignano da anni.

Gela. Ha destato parecchia commozione la morte di Valentina Farruggia, 42enne di Gela morta venerdì scorso a Fusignano, dove viveva insieme al marito ed ai due figli. La donna è morta in seguito ad un incidente stradale avvenuto giovedì mattina in sella ad uno scooter ‘T-Max’, guidato dal marito. Trasportata al trauma center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, per la 42enne non c’è stato nulla da fare. Le lesioni erano troppo gravi.

La donna si era trasferita insieme al marito in Romagna per motivi di lavoro. I genitori vivono nel quartiere San Giacomo. Lo scooterone, che procedeva in via Quarantola, che collega Lugo a Fusignano, si è scontrato con una Chevrolet Spark, guidata da una donna di 45 anni, ed è finito fuori strada. Il marito della vittima, Saverio Lentini, è rimasto leggermente ferito, mentre per Valentina Farruggia c’è stato il ricovero disperato in ospedale. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio a Fusignano. La donna era madre di due figli.