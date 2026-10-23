STATALE 115 Scontro tra un'auto ed una bici, ferito un ciclista

L'incidente si è verificato all'altezza del cavalcavia che da Gela porta verso VIttoria.

Gela. Probabilmente abbagliato dal sole non si è accorto di un’auto che proveniva. Un incidente stradale si è verificato all’altezza del cavalcavia lungo la Statale 115 Gela-Vittoria. Una bici si è scontrata con una automobile questa mattina. Ad avere la peggio è stato il ciclista, che è stato sbalzato al suolo, subendo una ferita al bacino. Sul posto è arrivata una ambulanza per prestare i primi soccorsi ed una pattuglia della polizia locale. Il traffico ha subito un leggero rallentamento.



